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رسالة #في_القمة – طارق السعيد عبر في الجول إلى مهاجم الأهلي ' مستقبل مصر '

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رسالة #في_القمة – طارق السعيد عبر في الجول إلى مهاجم الأهلي ' مستقبل مصر ' رسالة #في_القمة – طارق السعيد عبر في الجول إلى مهاجم الأهلي ' مستقبل مصر '

مباراة القمة على الأبواب.. الأهلي يواجه الزمالك لكن هذه المناسبة ستحسم لقب كأس وبالتالي فنجوم الفريقين السابقين يودون توجيه رسائل إلى اللاعبين الحاليين.

ويوجه طارق السعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق رسالة إلى عمرو جمال مهاجم الأهلي المتوقع مشاركته بشكل أساسي أو المشاركة كبديل على أقل تقدير.

وقال طارق السعيد في رسالته عبر FilGoal.com لعمرو جمال: "انصحك بالبعد عن الأضواء والتركيز على عملك فانت مستقبل هجوم مصر في السنوات المقبلة".

وأضاف "المهاجم الجيد يظهر دائما في المباريات الهامة والمصيرية مثل مباريات القمة".

لم ينجح مهاجم الأهلي الشاب في هز شباك الزمالك حتى الآن.

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