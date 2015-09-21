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حبس عاطل لتصنيعه الأسلحة النارية بإمبابة

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حبس عاطل لتصنيعه الأسلحة النارية بإمبابة حبس عاطل لتصنيعه الأسلحة النارية بإمبابة
أمرت نيابة إمبابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، حيث تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته أسلحة خرطوش وأدوات تستخدم فى التصنيع.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة تفيد قيام "ى.ع" 30 سنة عاطل بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع و2 طبنجة صوت و5 دبشك خشبى لسلاح نارى و5 مفكات مختلفة المقاسات وماسورة سلاح خرطوش وفارغ لعيار 7.62 × 39 مم وزرجينة حديدية و3 "مبرد حديدى" و38 سوستة وصاروخ كهربائى كامل وكلوة حديدية لفرد خرطوش و41 قطعة مختلفة من أجزاء الأسلحة النارية وأدوات تصنيع، وبمواجهته اعترف بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها بمنطقة إمبابة، وتمت إحالته إلى النيابة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.

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مصر 365