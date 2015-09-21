Miley Cyrus ترتبط بممثل أربعيني

يبدو أن النجمة العالمية Miley Cyrus لم تكتف بإثارة الجدل من خلال إطلالاتها الفاضحة والغربية، وها هي اليوم تثير الجدل من خلال العلاقة العاطفية التي تعيشها مع رجل يكبرها بأكثر من 20 عاماً.

وكشف موقع Just Stared أن Cyrus البالغة من العمر 21 سنة، تعيش حالياً علاقة غرامية مع الممثل الكوميدي Dane Cook إبن الـ 43 عاماً.

وكشف الموقع عينه ان Miley، التي يشجعها والدها على التعري، تخرج مع Cook في العلن، ومن الممكن أن تصبح علاقتهما أكثر جدية خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن Miley Cyrus و Dane Cook تجمعهما صداقة قوية من العام 2013، وقد تحولت الآن إلى علاقة حب .

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