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واشنطن ترحب بالإفراج عن أمريكيين فى اليمن

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واشنطن ترحب بالإفراج عن أمريكيين فى اليمن واشنطن ترحب بالإفراج عن أمريكيين فى اليمن
رحبت الولايات المتحدة بالإفراج عن اثنين من الأمريكيين كانا محتجزين فى اليمن منذ أوائل العام الحالي.

وقال وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إن إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين ظل محط اهتمام الإدارة الأمريكية منذ علمها باحتجازهما.

وأعرب كيرى فى بيان أصدرته الخارجية الأمريكية فى وقت متأخر من الليلة الماضية، عن تقديره لكافة الأطراف التى شاركت فى الجهود التى أدت إلى إطلاق سراح المحتجزين، خاصة حكومة سلطنة عُمان تحت قيادة السلطان قابوس.

وكان قد أُعلِن فى وقت سابق عن الافراج عن أمريكيين وبريطانيا وثلاثة سعوديين كانوا محتجزين لدى الحوثيين لعدة أشهر فى اليمن ووصولهم إلى سلطنة عُمان.
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