مصرع عاملين فى حادث تصادم بالدقهلية

لقى عاملان فى محافظة الدقهلية مصرعهما، فى حادث تصادم على طريق "المنصورة– ميت فارس" أثناء استقلالهما دراجة نارية.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من الرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة، بوقوع حادث تصادم على طريق (المنصورة/ ميت فارس) أمام قرية "سللنت" دائرة المركز وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وكشفت التحريات أن الحادث بين السيارة رقم (د ق ر 1729 أجرة) كانت باتجاه ميت فارس، وفر قائدها هارباً وبين الدراجة النارية رقم (7825 دقهلية) كانت باتجاه المنصورة يستقلها شخصان.

ونتج عن الحادث وفاة "حسام ع م" 22 سنة عامل وهو قائد الدراجة، ومرافقه "محمد ا ا" 23 سنة عامل، ويقيمان بدائرة المركز، كما نتجت تلفيات بمقدمة السيارة وتهشم الدراجة النارية، وبالفحص تبين أن الحادث نتيجة تخطٍ خاطئ للسيارة واصطدامها بالدراجة بالمواجهة.

تم نقل جثمانى العاملين إلى مستشفى المنصورة الدولى وورود تقرير مفتش الصحة الذى أفاد بعدم وجود شبهة جنائية، وبسؤال والدى المتوفيين، أيدا نتيجة الفحص، وأتهما قائد السيارة بالتسبب فى الحادث.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على المركبتين على ذمة تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19444/2015 جنح مركز المنصورة، كُلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص وضبط قائد السيارة.