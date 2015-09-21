تعملى بوتكس ولا فيلر.. قبل ما تفكرى اعرفى الفرق بينهم وإيه يناسبك

على الرغم من انتشارها وإقبال ملايين النساء من جميع أنحاء العالم على استخدامها فى علاج مشاكل البشرة وللأغراض التجميلية، إلا أن البعض لا يدرك الفارق بين البوتكس والفيلر وأيهما أنسب للغرض التجميلى الذى يسعى إليه.

فى السطور التالية توضح أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل والليزر الدكتورة هديل جهاد الفرق بين البوتكس والفيلر.

استخدامات البوتكس

استخدامات الفيلر

>تبعا لرأى هديل فالبوتكس مادة تحقن تحت الجلد بغرض إخفاء نوع معين من خطوط وتجاعيد الوجه وهى التجاعيد الناتجة عن ضغط عضلات الوجه على البشرة، فى مناطق معينة كالجبين وبين الحاجبين وتعرف بالتجاعيد التعبيرية أو الحركية، ويعتمد عمل مادة البوتكس على إضعاف قوة العضلات فى تلك المناطق وهو ما يساهم فى اختفاء التجاعيد الناتجة عنها.>توضح هديل أن استخدامات الفيلر تنحصر بصورة أكثر فى ملء أجزاء معينة من البشرة، بغرض زيادة حجمها كالخدود والشفاه وأيضا يستخدم الفيلر، فى علاج التجاعيد الثابتة التى لا يرتبط ظهورها بضغط عضلات الوجه.

وهناك العديد من أنواع المواد المستخدمة فى تقنية الفيلر والتى تختلف تبعا لمكان الحقن وحجم المادة المراد حقنها.