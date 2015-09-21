مرشح المصريين الأحرار بالوادى الجديد: الانتخابات ستكون نموذجا للنزاهة

قال المهندس داوود سليمان مرشح حزب المصريين الأحرار بالوادى الجديد عن دائرة الخارجة إن الانتخابات البرلمانية المرتقبة ستكون نموذجا للنزاهة، مستبعدا وجود أية شبهة أو معوقات تحول دون خروج تلك الانتخابات بالنتائج المتوقعة من حيث النزاهة والوضوح وذلك فى إطار تنفيذ ما قطعه الرئيس عبد الفتاح السيسى من وعود بعدم تدخل الأجهزة التنفيذية فى العملية الانتخابية مطلقا.

وأضاف سليمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا البرلمان سيكون له اهمية بالغة لما سيوكل إليه من مهام صعبة بشأن سن القوانين الجديدة التى أقرها الدستور الجديد، وهو ما يستوجب أن يكون النائب البرلمانى ملما بالجانب التشريعى والقانونى لإصدار تلك القوانين بما يجعلها نافذة وتصب فى مصلحة المواطن فى المقام الأول، مشيرا إلى أن محافظة الوادى الجديد تحتاج إلى حزمة من التشريعات التى تحقق آمال وطموحات الشعب المصرى فى الاستفادة من مقوماتها الاستثمارية الهائلة.