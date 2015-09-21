برلمانيان سابقان بشمال سيناء يشعلان التنافس على مقعد دائرة بئر العبد

يتنافس اثنان من أعضاء مجلس الشعب سابقا على مقعد دائرة بئر العبد ورمانة الوحيد بشمال سيناء، الذى وصل عدد المتنافسين عليه 11 مرشحا، والاثنين أبناء عمومة من أبناء قبيلة البياضية إحدى أكبر وأهم قبائل مركز بئر العبد؛ وهما "سليمان الزملوط" البرلمانى السابق بمجلس الشعب وأحد كوادر قيادات الحزب الوطنى سابقا وتقلد عدة مناصب من بينها رئاسة الاتحاد المصرى لرياضات الهجن، و"رمضان السرحان" عضو مجلس الشعب الأسبق، والقيادى بالحزب الوطنى، وهو رجل أعمال فى مجال تربية وإنتاج الدواجن.

وتشير التوقعات إلى أن وجود الرمزين سيشعل المعركة الانتخابية فى هذه المنطقة، ويضعف فرصة قبيلة البياضية فى الحصول على مقعد برلمانى لصالح أحد المرشحين من قبيلتى الدواغرة بشمال سيناء، وهما المهندس سامى الهوارى والمهندس حسن خضر.

وإلى جانب تفتيت الأصوات بين البرلمانيين السابقين فهما يواجهان ضياع أصوات أبناء القبيلة بين مرشحين آخرين وهم اللواء عبد الله سالم، مستقل، الذى سبق وعمل رئيسا لمركز ومدينة بئر العبد، وعبد المقصود محمد سلامة، مستقل، سليمان محمد سعيد، مستقل، فرج موسى، مستقل، ومحمد نصار إبراهيم مستقل.



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سليمان الزملوط



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رمضان سرحان