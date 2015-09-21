أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

برلمانيان سابقان بشمال سيناء يشعلان التنافس على مقعد دائرة بئر العبد

Google+ Print
يتنافس اثنان من أعضاء مجلس الشعب سابقا على مقعد دائرة بئر العبد ورمانة الوحيد بشمال سيناء، الذى وصل عدد المتنافسين عليه 11 مرشحا، والاثنين أبناء عمومة من أبناء قبيلة البياضية إحدى أكبر وأهم قبائل مركز بئر العبد؛ وهما "سليمان الزملوط" البرلمانى السابق بمجلس الشعب وأحد كوادر قيادات الحزب الوطنى سابقا وتقلد عدة مناصب من بينها رئاسة الاتحاد المصرى لرياضات الهجن، و"رمضان السرحان" عضو مجلس الشعب الأسبق، والقيادى بالحزب الوطنى، وهو رجل أعمال فى مجال تربية وإنتاج الدواجن.

وتشير التوقعات إلى أن وجود الرمزين سيشعل المعركة الانتخابية فى هذه المنطقة، ويضعف فرصة قبيلة البياضية فى الحصول على مقعد برلمانى لصالح أحد المرشحين من قبيلتى الدواغرة بشمال سيناء، وهما المهندس سامى الهوارى والمهندس حسن خضر.

وإلى جانب تفتيت الأصوات بين البرلمانيين السابقين فهما يواجهان ضياع أصوات أبناء القبيلة بين مرشحين آخرين وهم اللواء عبد الله سالم، مستقل، الذى سبق وعمل رئيسا لمركز ومدينة بئر العبد، وعبد المقصود محمد سلامة، مستقل، سليمان محمد سعيد، مستقل، فرج موسى، مستقل، ومحمد نصار إبراهيم مستقل.

سليمان الزملوط -اليوم السابع -9 -2015
>

سليمان الزملوط

رمضان سرحان -اليوم السابع -9 -2015
>

رمضان سرحان


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365