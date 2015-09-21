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رئيس نادى أسوان يشكو البعد الجغرافى للمحافظة فى قرعة الدورى

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رئيس نادى أسوان يشكو البعد الجغرافى للمحافظة فى قرعة الدورى رئيس نادى أسوان يشكو البعد الجغرافى للمحافظة فى قرعة الدورى
انتقد الدكتور حسن عبد القادر، رئيس نادى أسوان، عدم مراعاة لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم البعد الجغرافى لنادى أسوان فى قرعة الدورى العام المقبل، مؤكداً أنه توجه بالعديد من النداءات إلى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، لمراعاة البعد الجغرافى لنادى أسوان وتجميع عدد من المباريات فى القاهرة ثم تجميع عدد آخر من المباريات فى أسوان إلا أن اللجنة لم تراع ذلك.

وقال رئيس نادى أسوان، فى تصريحات صحفية، إن القرعة أوقعت أسوان، ليلعب مباراته الأولى مع الاتحاد فى الإسكندرية، ثم يلتقى مع الزمالك على استاد أسوان بعدها بأربعة أيام مما يؤدى إلى إجهاد اللاعبين بشدة.

وأشار الدكتور عبد القادر، إلى أن القرعة قدرت لأسوان الانتقال بين الشمال والجنوب كل أربعة أيام وهو الأمر الذى يؤثر بالسلب على أداء اللاعبين خلال الموسم.

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مصر 365