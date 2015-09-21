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اليوم.. النيابة تنظر تجديد حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل

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اليوم.. النيابة تنظر تجديد حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل اليوم.. النيابة تنظر تجديد حبس المصورة الصحفية إسراء الطويل
تستكمل اليوم الاثنين، نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامى العام الأول المستشار تامر الفرجانى، التحقيق مع المصورة الصحفية إسراء الطويل فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، وذلك على خلفية اتهامها الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وتنظر النيابة فى جلستها تجديد حبس إسراء الطويل على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكانت جهات التحقيق المختصة جددت حبس المتهمة فى القضية فى جلستها الماضية التى عقدت يوم 9 سبتمبر، وأمرت بتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وتواجه المتهمة عدة جرائم؛ فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

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مصر 365