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حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بخطف طالبتين تحت تهديد السلاح بمدينة نصر

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حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بخطف طالبتين تحت تهديد السلاح بمدينة نصر حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بخطف طالبتين تحت تهديد السلاح بمدينة نصر
أمرت نيابة أول مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد شورب، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة اتهام طالبتين لهما بخطفهما تحت تهديد السلاح بمنطقة المقابر بمدينة نصر، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط المتهم الثالث الهارب وتحريات المباحث عن الواقعة.

وتمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة من سماع استغاثة "هـ.ف.أ"، 15 سنة، طالبة، حيث تبين أنها أثناء سيرها بشارع نبيل الوقاد وبصحبتها صديقتها "هـ.ش.ح"، 15 سنة، طالبة، استوقفهما 3 أشخاص مجهولين أدلت بأوصافهم التقريبية مستقلين عربة كارو وأجبروهما على استقلال العربة صحبتهم تحت تهديد السلاح الأبيض فى الاتجاه لمنطقة مقابر كلية البنات، إلا أنهما تمكنتا من الهرب.

وبتتبع خط سير الجناة أمكن ضبط "فتحى.م"، 23 سنه عاطل، و"باسم.ر"، 15 سنة عاطل، وفر الثالث هارباً، وبسؤال المجنى عليهما اتهمتهم باختطافهما، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهارب إيهاب، جار تحديده وضبطه، وأضافا أن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة "مطواة" بحوزة المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمر اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بإحالة المتهمين للنيابة العامة، وضبط المهتم الهارب.

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مصر 365