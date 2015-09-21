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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى تطالب باستبعاد قائمة حزب النور بغرب الدلتا

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القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى تطالب باستبعاد قائمة حزب النور بغرب الدلتا القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى تطالب باستبعاد قائمة حزب النور بغرب الدلتا
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تتأجيل الطعن المقدم من رجل الأعمال فرج عامر مرشح قائمة "فى حب "، الذى يطالب فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بقبول اللجنة العليا للانتخابات لأوراق ترشح قائمة حزب النور وقائمة ائتلاف الجبهة المصرية عن قطاع غرب الدلتا بكشف المترشحين.

واختصم الطعن الذى يحمل رقم 78548 لسنة 69 قضائية رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ورئيس لجنة انتخابات غرب الدلتا بمحافظة الإسكندرية ورئيس لجنة استلام أوراق المرشحين ورئيس لجنة فحص طلبات الترشح والبت فى صفة المترشح بدائرة قطاع غرب الدلتا بصفتهم، حيث ذكر الطعن أنه تمت مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب بخصوص عدم انطباق الأوصاف والشروط الخاصة بكل من العمال والفلاحين والمصريين المقيميين بالخارج وذوى الإعاقة.

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مصر 365

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