بالصور.. ضبط 6.5 طن جبن به ديدان وحشرات بمصنع فى "زفتى" بالغربية

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 6 أطنان ونصف جبن أبيض منتهية الصلاحية بها ديدان وحشرات داخل مصنع منتجات ألبان بكفر الجنيدى مركز زفتى قبل إعادة تعبئتها وبيعها للجمهور.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "محمد.ع.ع.م" 33 سنة صاحب مصنع منتجات ألبان بكفر الجنيدى مركز زفتى بتجميع كميات كبيرة من الجبن الأبيض المنتهى الصلاحية من الأسواق بقصد إعادة تعبئتها داخل عبوات عليها بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة بقصد مد فترة صلاحيتها وبيعها للجمهور رغم علمه بكونها منتهية الصلاحية.

وعثر بداخل المصنع على 300 صفيحة جبن أبيض زنة الصفيحة 20 كيلو جراما منتهية الصلاحية، وتانك معبأ جبن أبيض سعة 200 كيلو جرام منتهية الصلاحية و3 براميل جبن أبيض سعة 100 كيلو جرام منتهية الصلاحية بإجمالى وزن 6 أطنان ونصف.

وبالفحص الظاهرى للمضبوطات تبين وجود ديدان وحشرات بها ترى بالعين المجردة واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد إعادة تعبئتها مرة أخرى تم التحفظ على المضبوطات تحرر المحضر 29731 جنح مركز زفتى وتولت النيابة العامة التحقيقات.



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