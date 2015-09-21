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الزمالك لـ في الجول: زيارة دجال شبراخيت؟ أوهام وكذبة سخيفة

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الزمالك لـ في الجول: زيارة دجال شبراخيت؟ أوهام وكذبة سخيفة الزمالك لـ في الجول: زيارة دجال شبراخيت؟ أوهام وكذبة سخيفة

نفى هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الإدعاءات التي طالت لاعبي الفريق الأبيض بعقد جلسة مع أحد الدجالين قبل لقاء الأهلي بنهائي كأس .

ونشر الإعلامي أحمد سعيد عبر قناة CRT صورة إدعى فيها أنها لحازم إمام قائد الزمالك أثناء عقده جلسة مع أحد الدجالين.

وقال زادة لـFilGoal.com يوم السبت: "كل ما يتم نشره هو كذبة سخيفة وإدعاءات باطلة وسنقاضي صاحبها".

وأضاف "متى نقوم بمثل هذه الزيارة؟ الزمالك لعب مع سموحة وقبلها بيوم كنّا في الإسكندرية ومنذ العودة والفريق يستعد للأهلي".

وتابع هاني زادة "اللاعبون في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.. لم تحدث مثل هذه الزيارة وأتوقع أن الأسماء التي ذكرت ستقاضي صاحبها لإدعاءاته الكاذبة".

وأتم زادة "هذه الشائعات في توقيتها الآن غرضها إثارة الرأي العام وإرباك الفريق قبل مواجهة الأهلي".

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