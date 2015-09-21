مقتل 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى هجوم مسلحين على مدينة الكفرة الليبية

أكد الناطق الرسمى باسم مديرية أمن "الكفرة" الليبية محمد خليل، سقوط 10 قتلى وأكثر من 12 جريحا فى هجوم مسلحين على المدينة.

وقال خليل فى تصريح صحفى الليلة، إن المسلحين هاجموا المدينة من الاتجاه الشمالى بأكثر من 20 آلية مدججة بالسلاح، لكن أبناء المدينة تصدوا لهذا الهجوم، وحرقوا آليات للمسلحين ما بين منطقتى الهوارى وحى الحارة، ما تسبب بأضرار فى محطة للوقود هناك.

وأشار خليل إلى سوء الأوضاع الإنسانية فى المدينة، بعد غلق المطار وحصار الطرق المؤدية إليها منذ يوليو الماضى ، وفى سياق متصل، قال مصدر عسكرى من الكفرة أن نحو 30 مسلحا من المهاجمين لقوا مصرعهم فى نفس الاشتباكات.

وتشهد مدينة الكفرة اشتباكات مسلحة بين التبو والزوية، تجددت فى يوليو الماضي، وأسفرت عن مقتل وجرح العشرات ونزوح السكان إلى مناطق أخرى.

>