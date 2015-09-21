الرى: تجربة مشروع استخدام الطاقة الشمسية لتوزيع المياه بالبحيرة بعد العيد

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم افتتاح أول مشروع تجريبى لاستخدام الطاقة الشمسية، لتوزيع مياه الرى السطحى عقب العيد بمحافظة البحيرة.

أضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أكتوبر المقبل سيشهد نشاطًا ملحوظًا لأجهزة الوزارة ومشروعاتها، حيث سيتم افتتاح العديد من المشروعات الجماهيرية، والتى قاربت على الانتهاء، ومنها الاستعداد لطرح مساحة 43 ألف فدان على مشروع ترعة السلام بشمال سيناء، تم الانتهاء من أعمال البينة الداخلية الخاصة بها، والمأخذ المغذية بالمياه لرى هذه الأراضى.

ومن المقرر أن يتم تخصيص جزء من هذه الأراضى لأبناء سيناء، والجزء الآخر سوف يتم إجراء قرعه علنية لها وفقًا للإجراءات المتبعة، بالإضافة إلى طرح 12،5 ألف فدان بمنطقة المراشدة بمحافظة قنا تروى بالرى السطحى وغيرها من المساحات فى الفرافرة وتوشكى، وهى ضمن مشروع المليون ونصف مليون فدان، مشيرًا إلى أنه سوف يتم خلال الشهر المقبل افتتاح مشروع تدعيم حائط محمد على البحرى بالإسكندرية، وذلك ضمن مشروعات حماية الشواطئ التى تنفذها الوزارة، والتى تساهم فى حماية المنشآت الحيوية للبلاد.

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