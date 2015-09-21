محمود بدر:لا توجد أحزاب مشاركة بـ"فى حب مصر"وتعارض توجه القائمة بالبرلمان

قال محمود بدر عضو اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب مصر "، إن الأحزاب المشاركة مع قائمة "فى حب مصر" تدعم الدولة المصرية وتوجهها، مشيراً إلى أنه من الصعب أن تكون هناك أحزاب مشاركة بالقائمة، ومعارضة لتوجه القائمة بالبرلمان، بدليل أنها تنازلت عن عدة أمور لأجل مصلحة الوطن، مؤكداً أن الكتلة الشبابية بالقائمة تجمعها رؤية خاصة فى البرلمان المقبل، تحت مظلة الرؤية العامة للقائمة.

وأضاف "بدر"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مرشحى القليوبية بالقائمة، اجتمعوا أكثر من مرة، لوضع خطة عمل مشتركة، لافتاً إلى أن هناك افتتاح 4 مقرات، ببنها وشبين القناطر وشبرا الخيمة والخانكة، على أن تكون قابلة للزيادة خلال الأيام المقبلة.

موجز الصحافة المحلية.. معركة تكسير العظام بين "النور" وقائمة "فى حب مصر"