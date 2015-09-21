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سما المصرى: حيدر بغدادى عرض علىَّ الصلح ورفضت

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سما المصرى: حيدر بغدادى عرض علىَّ الصلح ورفضت سما المصرى: حيدر بغدادى عرض علىَّ الصلح ورفضت
قالت الفنانة سما المصرى المرشحة لمجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر والجمالية، إنها لن تتنازل عن البلاغ رقم 1902 عرائض النائب العام ضد البرلمانى السابق حيدر بغدادى المرشح لنفس المقعد، اتهمته فيه بالسب والقذف والتهديد.

وأوضحت سما المصرى فى تصريحات صحفية، أن المحامى الخاص بحيدر عرض الصلح عليها، لكنها رفضت لعدة أسباب أهمها أن بغدادى هددها باستهداف بعض مؤيديه لها إذا حاولت النزول فى دائرة منشأة ناصر.

وتقدم حيدر بغدادى ببلاغ أيضًا ضد سما المصرى حمل رقم 3970 لسنة 2015 قسم شرطة منشأة ناصر، اتهم فيه سما بالتهديد والسب العلنى.

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