وزيرة الهجرة تبدأ وضع هيكل للوزارة وتحدد 3 أولويات للعمل خلال المرحلة المقبلة

تعكف نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على وضع هيكل للوزارة المستحدثة فى مقر قطاع الهجرة بوزارة القوى العاملة "سابقا"، لتوزيع المهام والأعمال بين عدد من الموظفين فى الوزارة.

وتضع الوزيرة 3 أولويات أمام وزارتها للعمل عليها خلال الفترة القادمة خاصة وأن الوزارة ستستكمل مسيرتها بعد مجلس النواب لأنها ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس عبد الفتاح السيسى، وستنشئ قطاعا للتواصل مع المصريين فى الخارج، بينما قطاع أخر يختص فى زيادة الاستثمارات لأبناء مصر بالخارج داخليا، وقطاع أخر لتلقى الشكاوى وحل مع الوزارات والهيئات المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها.