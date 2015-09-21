وزير النقل الجديد لمسئولى "السكة الحديد": أولوياتى تطوير قطارات الغلابة

قال الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل الجديد لقيادات السكة الحديد إن تطوير "قطارات الغلابة" على رأس أولوياته، مطالبا بتحسين مستوى الخدمة بهذه القطارات، وسرعة الانتهاء من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير كل عربات القطارات خلال عام.

وأضاف وزير النقل خلال اجتماع له مع قيادات السكة الحديد أن أى تمويل مطلوب لتنفيذ مشروعات السكة الحديد سيقوم بتوفيره، فيما رد قيادات السكة الحديد أن تطوير القطارات المكيفة مطلوب هو الآخر لأنها هى التى تنفق على السكة الحديد من خلال إيراداتها.

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