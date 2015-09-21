"فى حب مصر": لدينا خطة مستقبلية للتنسيق مع المستقلين داخل البرلمان المقبل

قال اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة "فى حب مصر "، إن القائمة ستنسق مع عدد من مرشحى الفردى بجولة الإعادة، موضحاً فى سؤاله عن ما إذا كان مشاركة أعضاء من الأحزاب بالقائمة يضعف كتلة القائمة بالبرلمان، أن ذلك لن يؤثر على كتلة القائمة.

وأضاف "سيف اليزل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القائمة سيكون لها خطة مستقبلية للتنسيق مع المستقلين داخل البرلمان، لتكوين أكثرية معقولة، تعمل تحت إطار ومبادئ الرؤية العامة للقائمة، لخدمة الدولة المدنية، وذلك فى حال نجاحها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

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