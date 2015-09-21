مغرّدون يعزّون القيادة ويستذكرون مآثر الفقيد

حمل تفاعل مغردي موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع وسم #الشيخ_راشد_بن_محمد_في_ذمة_الله، الكثير من معاني المواساة في رحيل فقيد الوطن الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث واصل الوسم في يومه الثاني تفاعله محققاً مواقع متقدمة في صدارة الترند العالمي، وتنوعت عبارات الحزن التي غرد بها الكثيرون معبرين عن الألم والحسرة لفقدان ابن الوطن الغالي، حيث تضمنت التغريدات تعابير المواساة بقلوب يعتصرها الألم، فكانت تنم عن الحب الكبير الذي يوليه الشعب تجاه أصحاب السمو حكام الدولة وذويهم الكرام، ولا تزال تغريدات الحب والوفاء تتهاطل عبر الموقع، مترجمة تلك المشاعر التي تنبض حباً للشيخ راشد، رحمه الله، سائلة المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.. فوداعاً أيها الفارس النبيل، الذي خلف وراءه قلوباً لن تنساه وألسنة تلهج بذكراه.

محزونون

فقد غرد معالي ضاحي خلفان «إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا راشد لمحزونون»، ودون ضرار بالهول الفلاسي «اللهم ارحم عبدك راشد، اللهم اغفر له، اللهم آجره بالحسنات إحسانًا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة»، وتفاعل محمد العنزي «إنَّ القلب لَيدمع وإن الروح لتؤول لمحراب الحزن بعد فقدك راشد.. وحدها الجراح العميقة تجعل منا أناساً آخرين».

وبين فيصل «شعب الإمارات بالأمس بدموع الفخر والشهامة يودع شهداء الواجب، واليوم يودعون الشيخ راشد جبر الله عزاءكم»، وقال بو نواف «الحزن طعمه مر والفراق أمرّ.. اللهم ارحمه بواسع رحمتك وأسكنه فسيح جناتك»، وتفاعلت بنت الدار «ما أقسى لحظة الفقد! تُلجم اللسان وتُخرس الكلمات وتخنق العبرة في محاجر العين.. اللهم ارحم راشد بن محمد واغفر له»، وبين عوض بن حاسوم الدرمكي «بعض الحزن للحي ما يتركه حي يموت في صمته ولا يسعفه بوح، لو للمواجع بالصبر والزمن كي يبقى بعضها لا لفى يكسر الروح».

مصاب الجميع

ودون إبراهيم بهزاد «مصابنا جميعاً وحزننا مشترك، قيادةً وشعباً في فقيدنا الغالي الشيخ راشد بن محمد»، وبين يوسف الحوسني «كلنا راشد.. كلنا أبناؤك يا بوراشد»، وقالت وفاء عمر «بالأمس كان يُربِّت على قلوب الفاقدين واليوم الوطن بأسره يحتضن قلبه المُفارِق»، وبين حمد العبدولي «حزينة بفقدك الدار يا راشد»، وشاركه راشد اليماحي «من تعزية آباء الشهداء في كل بيت إلى تعزية في داخل البيت نفسه.. كلنا أبناؤك سيدي»، وقال غريب التغلبي «يجبر الله عزاء هند وعزاء محمد وقلب إخوانه، وأحسن الله عزاء سبع الجواهر وشعب الدولة»، ودونت نوف السويدي «يانعاك الوطن يا راشد الخير على فقدك هلّ الدمع مدرار يا بن مكتوم الشم المناعير مثواك للجنه في دار الأبرار»، في حين دون حمد المطيري «وضعوك في قبر فنور الله غطى مداراته.. أبكيتنا دون أن نعلم أن الله اختارك فوق سماواته»، ودونت مريم «ما تبكيك زعبيل يا بن مكتوم اليوم، تبكيك الإمارات كلها»، وقال محمد المسكري «اللهم أنزل السكينة على قلب الوالد الشيخ محمد بن راشد، اللهم ألهم أهله الصبر والسلوان».

فارس نبيل

وتفاعلت جوري الشمري «الفَقد أنْ يَكتظّ الآخَرون مِن حَولك بَينما مَكانُ أحَدهم لا يَزال شَاغِراً»، وغرد سعود الملحم «توفي في أيام هي أفضل أيام العام، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك»، ودونت شيخة الكتبي «عن صهوة الدنيا ترجّل بو سنيدة وفارس.. وحتى في رحيله كان فارساً»، وبين بو سعيد «يوم مؤلم في دبي وإحساس ثقيل بالنفس، وحزن يخيم على الجميع، لكن لا نقول الا ما يرضي الله عز وجل.. اللهم ارحمه»، في حين بينت سارة سعيد «نحن شعبٌ يقطر القلب حزناً لحزن قادته، اللهم اغفر لفقيدنا واجعل مثواه الفردوس الأعلى».

وقال المهيري «اللهم اجعله مِمن قلت فيهم ((وجوهٌ يومئذٍ مسفرةٌ ضاحكةٌ مستبشرةٌ))»، ودونت البدوية «أحسن الله عزاء بلادي وأهلها والشيخ الوالد محمد وولي عهده وأبناءه وعموم آل مكتوم في مصابهم الجلل»، وتفاعل محمد النزر الفلاسي «نسأل الله أن يرحم فقيدنا الغالي ويسكنه فسيح جناته.. إن العين تدمع والقلب يحزن عليك يا راشد»، ودونت بنت زايد «وإنا لفراقكِ لمحزونون يا راشد.. الله يرحمك ويصبر اهلك وإخوانك يا رب»، في حين شاركت المحامية كفاح الزعابي «يا خوي يا عزوتي يا ضحكتي وبكاي»، ودون شايع الشدادي «مرحوم يا راشد عسى الخلد مثواك، وعزا أبو راشد فيك يا شيخ مجبور، الله يجيرك من جهنم وياقاك وتختار يا راشد بعفوه»، وغرد محمد عيسى محمد «هيَ آهٍ واحدَة؛ وبِها ألْف وجعْ ولا شيءَ سوى فوّضتُ أمري إليْك»، وبين الدماني «يا راشد بن محمد ويا سمح الجناب يا مجد دوله سطر التاريخ فعل أبطالها»، وقالت الشاعرة وفاء الفواز «للحزن والبعد والفرق أثر ما يعرفه غير من يفقد حبيباً».

وجع الأحياء

وشاركت شما السويدي «كم هي مُؤلمة لحظة فراق الأخ.. الموت لا يوجع الموتى، الموت يوجع الأحياء»، وقالت د. سامية الشامسي «يا راشد بن محمدٍ غادرتَ في الشهرِ الحرام، نَمْ في سلامٍ سيدي، يا سيدي نَمْ في سلام»، وتفاعل حسين الشهابي «لو كان البكاء سيعيدك إلينا لبكيناك دهراً، ولكن لك منا الدعاء.. اللهم اغفر له وارحمه، وفقدناك يالحبيب راشد فقدناك من الدنيا حيث ننتظر دورنا من بعدك لنرحل، فندعو الله أن يجمعنا معك في الجنة.. كم كنت غاليا على القلوب ومكانتك عندنا كانت غالية يالغالي»، وقال علي العبيدلي «لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى.. دموع بوراشد غاليه كلنا عيالك يا بوراشد».

وتفاعل سلطان المري «مرحوم يا شيخ تربّى على الطيب.. في جنة الفردوس يا رب داره الله يرحمه ويغفر له»، وبينت عايشة بنت علي «رحلت وتركت خلفك وطناً يشتاق لك.. شعب يدعو لك وقلوب ستظل ذكراك تنبض بها يا راشد»، وجاءت مشاركة عزة «وشحال قلبٍ البارحة كان يعزي أهل واليوم العالم وكل الأهل جوه يعزّونه في ولد».