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أحمد بن شعفار: راشد مثال للعطاء

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أحمد بن شعفار: راشد مثال للعطاء أحمد بن شعفار: راشد مثال للعطاء

قدّم أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم كان مثالاً في العطاء للوطن والأمة، ورياضياً عالمياً ورمزاً ملهماً لكثير من أجيال هذه الأمة المعطاءة وشبابها.

إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أحمد بن شعفار: نتقدم بخالص العزاء والمواساة، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وأسرة آل مكتوم الكرام، وشعب دولة الإمارات، بهذا المصاب الجلل، سائلين الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويكرم نزله ويوسع مدخله، وأن يجازيه بالحسنات إحساناً وعن السيئات عفواً وغفرانا، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، راجين من الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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