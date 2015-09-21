أبناء العين يعزون القيادة بوفاة راشد بن محمد

رفع الناخبون المشاركون في المراكز والحملات الانتخابية في مدينة العين أحر التعازي، لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» بوفاة نجله المغفور له، بإذن الله، راشد، والذي وافته المنية إثر أزمة قلبية، راجين العلي القدير أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يدخله فسيج جناته مع الشهداء والأولياء والصالحين، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن وفاته، هي خسارة وطنية لواحد من أبناء وشباب الوطن، ممن مضوا في طريق التضحية والفداء من أجل عزة وكرامة دولة الإمارات.

وأشار السفير محمد أحمد المحمود، إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فقد أول من أمس فلذة كبده، وقبل أيام فقد الوطن فلذات أكبادة، وهذه مناسبة نرفع فيها أحر التعازي بوفاة الشيخ راشد، رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه، كما أنها فرصة أيضا نرفع فيها أسمى آيات الفخر والاعتزاز بمواكب الشهداء التي طافت أرجاء مدن الدولة في مشهد وطني جامع، عزَّز من لحمتنا الوطنية والتفافنا خلف قيادتنا الحكيمة والرشيدة، وقد أثبتوا بجدراتهم الوفاء لوطنهم والولاء لقيادتهم، فقد عاشت الإمارات خلال الأيام الماضية أياماً عصيبة، لكن ذلك ما زادنا إلا عزيمة واصراراً ومناعة وطنية.

وأضاف إن الدولة تعيش هذه الأيام أجواء الانتخابات للمجلس الوطني، ومن الملاحظ أن السياسة الحكيمة والرشيدة التي تتبعها قيادتنا في بناء الوعي التدريجي للمجلس الوطني، بدأت تؤتي ثمارها، من خلال الوعي لدى المواطنين بضرورة أن يكون هذا المجلس قوة للدولة والحكومة، وداعماً أساسياً.

اللحمة الوطنية

وأشار عبد الله البلوشي، مستشار أسري في دائرة القضاء، إلى أننا نتوجه بأحر التعازي لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بوفاة نجله راشد، رحمه الله، راجياً العلي القدير أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يجعله من سكان جنات الخلد والعليين، وهو خسارة وطنية.

وبالنسبة لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم، أكد أن تلك الصورة الوطنية الجامعة عززت من لحمتنا الوطنية وقوت من عزيمتنا ووحدت رؤيتنا الوطنية، بأننا أبناء شعب واحد، نقف خلف قيادتنا الرشيدة، وخلف قواتنا المسلحة. وأضاف كما أننا نشهد اليوم أيضاً جانباً آخر من معالم الوحدة الوطنية تتجلى في انتخاب أعضاء المجلس الوطني، وهي أيضاً مناسبة وطنية يلتفُّ فيها الشعب خلف قيادته لاختيار ممثليه. وبالنسبة للحملات الانتخابية أكد أنها عرس وطني جامع لأبناء الوطن الذي يعيش هذ الأيام مرحلة من التحولات الوطنية وسط تجربة رائدة.

مصابنا جميعاً

من جانبه تقدم خليفة أحمد محمود البلوشي بأحر التعازي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله» مؤكداً أن المصاب الجلل هو مصابنا جميعاً، راجياً العلي القدير أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته ويسكنه جنان الخلد مع الأولياء والشهداء والصالحين. كما رفع أسمى آيات التقدير لأرواح شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ودفاعاً عن عزته وكرامته، معاهدين الله أن نبقى أوفياء لقيادتنا الحكيمة والرشيدة. كما أشار إلى أنه حرص على الحضور شخصياً لمركز الحملة الانتخابية للوقوف خلف المرشحين، سيما وأنهم من الشباب الواعد.

وطن محصن

من جانبه أكد يوسف خليفة، مدير حسابات القطاع الحكومي في شركة دو، أن الإمارات فجعت منذ يومين بوفاة المغفور له ، بإذن الله، الشيخ راشد، نجل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوراء، حاكم دبي، «رعاه الله» راجياً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه جنات الخلد مع الشهداء والأبرار والصديقين والصالحين ، مشيراً إلى أن الدولة التي ودَّعت أيضاً بالأمس القريب كوكبة من أبنائها شهداء الوطن في ملحمة وطنية قلَّ نظريها ولم نعتد عليها ساهمت بتعزيز اللحمة الوطنية، كي يبقى الوطن عزيزاً كريماً يواصل مسيرة البناء والرخاء، سيما وإننا نعيش هذه الأيام حالة وطنية جامعة أخرى من خلال المشاركة في انتخابات أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، لنجدد العهد والوفاء لقيادتنا الرشيدة، إننا خلفهم ماضون، ومعهم باقون ، نعزز من تجربتا الوطنية لنبني وطناً حصيناً منيعاً على الأعداء والغادرين.