مسؤولون ومواطنون: راشد رفع اسم الإمارات عالياً

أعرب الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، عن خالص العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرة آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

وقال الشعفار: إننا نشاطر أسرة آل مكتوم الكريمة مصابهم في الفقيد، فهو من أبناء الإمارات البارين والمخلصين، وسيبقى اسمه مخلداً بيننا.

مواساة

كما قدم عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، التعازي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في وفاة نجله المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى رحمة الله، عقب مشوار حافل في خدمة العمل الخيري والإنساني والتطوعي، وأعرب عن حزنه العميق، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وقال: «فجعنا بنبأ وفاة الفقيد، فسيرته معطرة بالخير والأعمال الإنسانية، ودعم الرياضة والشباب».

ونوه بن عقيدة المهيري، إلى أن مسيرة الفقيد الرياضية والاجتماعية والثقافية، شكلت نقطة مضيئة في حياتنا كأنموذج مشرق في الجد والاجتهاد والعمل الوطني الفاعل الذي أبرزته منجزاته، لافتاً إلى أنه كان مثالاً لحب الوطن، حيث عمل رحمه الله طوال حياته على رفعة اسم هذا الوطن الغالي، وبوفاته فقدت الإمارات أحد أبنائها المخلصين.

انجازات

وأكد زايد غانم المزروعي (شاعر الشيخ زايد)، أن ما حققه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، من إنجازات لا يستطيع أن ينساها أبناء الوطن، حيث استحوذ العمل الإنساني على جانب كبير من اهتمامه، عبر مشاركته في العديد من المبادرات الإنسانية، كمبادرة دبي العطاء وغيرها من المبادرات الخيرة.

وقال: إن القائد الناجح هو الذي يظل العمل بعده مستمراً بالمستوى نفسه ونحو الأفضل دائماً، وذلك بما يضعه من أساس متين وأسلوب عمل متميز ونهج سليم يسير عليه من يخلفه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

عزاء

كما نعى رئيس مجلس أمناء كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي، جمعة الماجد، وأعضاء مجلس الأمناء، الشيخ راشد بن محمد، نجل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، داعياً الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم مدير الكلية، الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، وكافة أعضاء هيئة التدريس والإداريين وجميع العاملين، بأصدق عبارات المواساة والعزاء، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، في وفاة الفقيد، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، داعين الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بسابغ رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدوة

إلى ذلك، عبر أحمد حسن (سينمائي إماراتي)، عن بالغ مواساته لأسرة آل مكتوم الكرام في وفاة الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن المصاب كبير في وفاة قدوة الشباب الإماراتي والعربي، الذي رفع اسم الإمارات عالياً في أكثر من محفل رياضي، مسطراً بذلك أمجاداً يعتز بها الوطن.

وقال إن فقيد الوطن الشيخ راشد بن محمد، كان خير مثال على الشباب المواطن المبدع والبطل والمقدام، الذي نعتبره نموذجاً يحتذى به للشباب الإماراتي، وسيرته العطرة والجميلة ستبقى محفورة في ذاكرة الجميع، وبشكل خاص الشباب الرياضي. وأضاف: أدعو لأصحاب السمو بالعمر المديد والصحة والعافية، وأن يديمهم فوق رؤوسنا، وأن يتغمد الفقيد برحمته ويدخله فسيح جناته. وأكد أن «شعب الإمارات والمقيمين على أرضه، يشاطرون آل مكتوم أحزانهم بهذا المصاب، إلا أننا مؤمنون بقدر الله وقضائه، ولله ما أخذ ولله ما أعطى.. رحم الله الشهيد البطل الفارس راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم رحمة واسعة».

صدى كبير

من جانبه، قال حمد الهاجري (موظف)، إن الشيخ راشد بن محمد كان أخاً للجميع، وساند العديد من الشباب الإماراتي في كثير من المجالات، ومنها الرياضة، وحقق العديد من الإنجازات الرياضية التي كان لها صدى كبير دولياً. وعبر الهاجري عن بالغ حزنه لغياب فقيد الوطن، مشيراً إلى أن الإمارات تعيش الآن أياماً حزينة لهذا المصاب، لأن المصاب واحد، وكلنا أسرة واحدة، وشيوخنا دائماً كانوا ولا يزالون يقفون مع أبنائهم في كل المواقف ويساندونهم، وبالتالي فإننا نقاسمهم هذا الحزن، وندعو للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يدخله الله فسيح جناته.

وتقدم إسماعيل عبدالحميد البناي باحر التعازي والاسى لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لوفاة المغفور له باذن الله نجله الشيخ راشد بن محمد بن راشد ال مكتوم داعياً الله عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم آل مكتوم الصبر والسلوان.