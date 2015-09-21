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منظمة الأسرة العربية تنعى الفقيد

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منظمة الأسرة العربية تنعى الفقيد منظمة الأسرة العربية تنعى الفقيد

نعى جمال بن عبيد البح رئيس منظمة الأسرة العربية، رئيس مجلس أمناء جائزة الأسرة العربية، وأعضاء مجلس إدارة المنظمة، وأعضاء مجلس أمناء جائزتها، والعاملون بالمنظمة، المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله.

وقال جمال البح، بمزيد من الأسى والحزن، نتقدم إلى المقام السامي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وإلى سمو مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وإلى آل مكتوم الكرام، لوفاة المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد جمال البح، أن دولتنا الحبيبة فقدت اليوم فارساً، سجله عامر ومضيء في ساحات الرياضة العالمية، ما عزز رفع اسم الدولة عالياً، ووضعها في قمة التفوق الرياضي.

نبتهل إلى المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد برحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.

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