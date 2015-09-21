تعازٍ من ملك المغرب وولي ولي العهد السعودي

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وفق ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن وكالة المغرب العربي للأنباء.

كما تلقى سموه مساء أمس اتصالاً هاتفياً من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد في المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي قدم خلاله صادق عزائه ومواساته إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، راجياً الله جل شأنه أن يتغمد الفقيد الشاب بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل مكتوم الكرام وشعب الإمارات جميل الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وإلى ذلك فقد شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأمير محمد بن سلمان على اتصاله وطيب مشاعره الأخوية الصادقة حيال مصابنا الجلل.

كما تلقى سموه اتصالاً هاتفياً من ديفيد كاميرون رئيس الوزراء في المملكة المتحدة الصديقة الذي قدم من خلاله تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وفاة نجله الشاب الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، معرباً عن أسفه وحزنه لهذا المصاب الجلل ومتمنياً أن يرحمه الله تعالى ويلهم أسرته وآل مكتوم الكرام وشعبنا الوفي جميل الصبر وحسن العزاء.

وشكر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرئيس الوزراء البريطاني اتصاله ومواساته في مصابنا الجلل، مقدراً له صدق مشاعره الإنسانية النبيلة «إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الحساب الرسمي في تويتر لرئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، قوله: «أحر التعازي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوفاة نجله الشيخ راشد».