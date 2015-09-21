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5 نصائح للحفاظ على وزن صحى فى فترة الحمل أهمها استبدلى الأرز بالمكرونة

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5 نصائح للحفاظ على وزن صحى فى فترة الحمل أهمها استبدلى الأرز بالمكرونة 5 نصائح للحفاظ على وزن صحى فى فترة الحمل أهمها استبدلى الأرز بالمكرونة
زيادة الوزن من التغيرات الطبيعية التى تتعرض لها جميع النساء فى فترة الحمل، ولكن تلك الزيادة يجب ألا تتجاوز حدودا معينة حتى لا تؤثر سلبا على صحة المرأة وسلامة الجنين واستمرار الحمل، وتبعا لآراء الأطباء فالمعدل الطبيعى لزيادة الوزن طوال شهور الحمل تتراوح بين 11 إلى 15 كيلوجراما .

فى السطور التالية يقدم استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور جورج يواقيم، خمس نصائح هامة لتجنب زيادة الوزن فى فترة الحمل عن الحد الطبيعى وهى:
>1- زيادة كمية الطعام التى يتطلبها جسمك فى فترة الحمل لا يجب أن تتجاوز 300 سعر حرارى زائد على مجموع السعرات الحرارية التى تتناولينها بشكل طبيعى قبل الحمل، وهو ما يعنى عدم الإسراف فى تناول الطعام وعدم الانسياق وراء مقولة أن الأم تأكل لفردين.
>2- استبدلى الخبز الأبيض والمكرونة بالخبز الأسمر و الأرز فالحبوب الكاملة تحتوى على سعرات حرارية أقل، كما أنها تحسن عمل الأمعاء وتجنبك التعرض لنوبات انتفاخ القولون والإمساك.
>3- قللى من تناول السكريات والدهون فى مقابل الحصول على حصة جيدة من البروتين الحيوانى منزوع الدسم أو البروتين النباتى.
>4- قسمى وجباتك إلى خمس وجبات صغيرة بدلا من ثلاثة رئيسية فهذا يحسن عملية حرق كما يحد من أعراض غثيان الحمل.
>5- لا تسرفى فى تناول العصائر المعلبة واستبدليها بالفواكه الطبيعية والخضراوات الطازجة.

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مصر 365

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