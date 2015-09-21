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لو ركبك بتوجعك.. 6 أسباب غير متوقعة لآلام الركبة أهمها الاكتئاب والتوتر

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لو ركبك بتوجعك.. 6 أسباب غير متوقعة لآلام الركبة أهمها الاكتئاب والتوتر لو ركبك بتوجعك.. 6 أسباب غير متوقعة لآلام الركبة أهمها الاكتئاب والتوتر
آلام والتهابات مفصل الركبة من الأمراض الشائعة للغاية، التى يصاب بها الكبار والصغار على حد سواء، وقد ترجع إلى حدوث إصابة بها أو حال المعاناة من التهاب المفاصل الروماتويدى أو لأسباب أخرى، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة من الأسباب المفاجئة وغير المتوقعة لآلام الركبة، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

1.الإصابة بالسمنة أو فرط الوزن
>تلقى السمنة المزيد من الضغوط على مفصل الركبة، وتسبب الشعور بالآلام، لذا يجب التخلص من الوزن الزائد، وحال عدم تمكنك من ذلك، فيمكنك ممارسة تمارين تقوية الركبة.

2.الإفراط فى ممارسة الرياضة
>أداء الأنشطة البدنية بشكل مبالغ فيه، سواء بممارستها لفترات طويلة أو بمعدل كبير قد يتسبب فى حدوث أضرار بمفصل ركبتك، وخاصة حال ممارسة الرياضات العنيفة التى تتطلب مجهوداً بدنياً مضاعفاً، حيث قد يتسبب ذلك فى تآكل مفصل الركبة وإصابته مع مرور الوقت.

3.كبار السن :
> مع التقدم فى العمر تقل الكثافة العضلية، ومنها العضلات المحيطة بالركبة، وهو ما يزيد من الضغوط الملقاة عليها، ولذا ينصح باتباع نظام صحى وممارسة تمارين تقوية الركبة.

4.الإصابة بالنقرس وخاصة حال تناول الكثير من اللحوم الحمراء قد يزيد من حدة آلام الركبة.

5.الإصابة ببعض أمراض الجهاز الهضمى مثل مرض كرون أو التهاب القولون التقرحى قد يتسبب فى حدوث آلام بمفصل الركبة.

6.الاكتئاب
>حسب إحدى الدراسات الحديثة فإن الإصابة بالاكتئاب والقلق والتوتر يمكن أن يساهم فى الإصابة بآلام الركبة، لذا يجب مراجعة الطبيب للتعامل مع المشكلة والحصول على الأدوية المناسبة إن لزم الأمر.

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مصر 365