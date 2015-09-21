أمير مكة ينقل تعازى خادم الحرمين لنائب رئيس الإمارات فى وفاة نجله

نقل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تعازى ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى فى وفاة نجله الشيخ راشد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمير خالد الفيصل - الذى وصل إلى دبى فى وقت سابق - عبر خلال زيارته للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فى قصر زعبيل بدبى اليوم عن تعازيه ومواساته ، سائلا الله - تعالى - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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