الأمن التونسى يفكك شبكة إرهابية تضم 11 عنصرا

تمكنت قوات الأمن التونسية بولاية قفصة (جنوب غرب البلاد) اليوم الأحد من تفكيك شبكة إرهابية تضم 11 شخصا فى المنطقة الواقعة بين السند ومدينة قفصه.

وقال مصدر أمنى إنه تمت إحالة أفراد الشبكة الإرهابية إلى فرقة مقاومة الإرهاب بالقرجاني؛ للتحقيق معهم قبل إحالتهم إلى المحكمة، مضيفا أن الوحدات الأمنية تتبعت الشبكة بعد ورود معلومات عن تحصنهم بمنطقة السند قبل الوصول إليهم والقبض عليهم.

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