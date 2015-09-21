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"الداخلية" تداهم الأسواق قبل العيد وتضبط طن ونصف لحوم فاسدة

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"الداخلية" تداهم الأسواق قبل العيد وتضبط طن ونصف لحوم فاسدة "الداخلية" تداهم الأسواق قبل العيد وتضبط طن ونصف لحوم فاسدة
وجهت الإدارة العامة لمباحث حملات تموينية استهدفت محلات بيع اللحوم والمجازر غير المرخصة، وأماكن بيع اللحوم مجهولة المصدر بأسعار منخفضة.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط طن ونصف "لحوم مجمدة، كلاوى، كبدة، سجق" غير صالحة للاستخدام الآدمى وفاسدة، حيث يستغل التجار ارتفاع اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك ويبيعون لحوما مجهولة المصدر بأسعار منخفضة تعرض حياة البسطاء للخطر، وتم تشميع عدد من المحال بالقاهرة الكبرى، وضبط المتهمين، وأحال اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية مدير شرطة التموين الوقائع للنيابة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365

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