أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط سيارة محملة بـ2 طن دقيق مدعم بكفر الشيخ

Google+ Print
ضبط سيارة محملة بـ2 طن دقيق مدعم بكفر الشيخ ضبط سيارة محملة بـ2 طن دقيق مدعم بكفر الشيخ
قال سمير غباشى رئيس مركز ومدينة بلطيم إنه تم ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ2 طن من الدقيق المدعم العجين "المعد للخبز" من خلال حملة تشكلت من عصام الطبجى نائب رئيس المدينة، أيسر عبد الرحيم سكرتير عام الوحدة، ومحرم سعد نائب رئيس الحملة وخالد رفاعى ومحمود قصه مسئولى قسم الإشغالات لمتابعة الأسواق والمخابز.

وأضاف غباشى تم استدعاء مسئول مكتب ببلطيم وتحرر المحضر اللازم وفر سائقها هارباً وتم التحفظ على السيارة.

وأشار غباشى لـ"اليوم السابع" إلى أنه جار معرفة المخبز الذى أخذ منه الدقيق المخبوز مؤكداً أن هناك 7 أشخاص أراودا تهريب السيارة من حملة مجلس المدينة لكن العاملين طاردوهم، مضيفاً أن وجه المخالفة يتمثل فى أن الدقيق مدعم وتهريبه بهذا الشكل يدل على وجود تلاعب ببطاقات التموين لذلك تم استخدام سيارة تلاعبوا فى أحد أرقامها بدلا رقم 1 تم تغييره لـ8 ليخدع رجال المرور والحملات من التوصل لرقم السيارة الحقيقى.

وأضاف غباشى أن الدقيق المعجون يباع لأصحاب المزارع السمكية مشيراً إلى أن الحملات مستمرة على المخابز لضبط المهربين للدقيق المدعم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم