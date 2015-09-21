ضبط سيارة محملة بـ2 طن دقيق مدعم بكفر الشيخ

قال سمير غباشى رئيس مركز ومدينة بلطيم إنه تم ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ2 طن من الدقيق المدعم العجين "المعد للخبز" من خلال حملة تشكلت من عصام الطبجى نائب رئيس المدينة، أيسر عبد الرحيم سكرتير عام الوحدة، ومحرم سعد نائب رئيس الحملة وخالد رفاعى ومحمود قصه مسئولى قسم الإشغالات لمتابعة الأسواق والمخابز.

وأضاف غباشى تم استدعاء مسئول مكتب التموين ببلطيم وتحرر المحضر اللازم وفر سائقها هارباً وتم التحفظ على السيارة.

وأشار غباشى لـ"اليوم السابع" إلى أنه جار معرفة المخبز الذى أخذ منه الدقيق المخبوز مؤكداً أن هناك 7 أشخاص أراودا تهريب السيارة من حملة مجلس المدينة لكن العاملين طاردوهم، مضيفاً أن وجه المخالفة يتمثل فى أن الدقيق مدعم وتهريبه بهذا الشكل يدل على وجود تلاعب ببطاقات التموين لذلك تم استخدام سيارة تلاعبوا فى أحد أرقامها بدلا رقم 1 تم تغييره لـ8 ليخدع رجال المرور والحملات من التوصل لرقم السيارة الحقيقى.

وأضاف غباشى أن الدقيق المعجون يباع لأصحاب المزارع السمكية مشيراً إلى أن الحملات مستمرة على المخابز لضبط المهربين للدقيق المدعم.