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نيابة كوم أمبو بأسوان تصرح بدفن مزارع قُتِلَ بطلق نارى

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نيابة كوم أمبو بأسوان تصرح بدفن مزارع قُتِلَ بطلق نارى نيابة كوم أمبو بأسوان تصرح بدفن مزارع قُتِلَ بطلق نارى
صرحت نيابة كوم أمبو بدفن جثة مزارع لفظ أنفاسه الأخيرة أمس، جراء إصابته بطلق نارى بدائرة مركز كوم أمبو، وذلك بعد بمناظرة الطبيب الشرعى للجثمان للوقوف على أسباب الوفاة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارًا بوفاة مزارع يدعى "ى.ع"، 40 سنة، متأثرًا بإصابته بطلق نارى شمال مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، حيث تبين حدوث جريمة القتل ناحية سلوا بحرى دائرة مركز كوم أمبو.

وتكثف الشرطة جهودها لمعرفة ملابسات وظروف الواقعة وتحديد وضبط الجانى والسلاح المستخدم، فيما تباشر نيابة المركز تحقيقاتها.

- مقتل مزارع متأثرا بإصابته بطلق نارى فى كوم أمبو بأسوان

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