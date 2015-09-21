موجات لاجئين إلى النمسا.. وبحر إيجه يفيض بالغرقى

استمر تدفق آلاف المهاجرين باتجاه النمسا وشمال اوروبا أمس الاحد، بعد عبورهم من كرواتيا والمجر وسلوفينيا التي نظمت عملية نقلهم بعد فشلها في احتوائهم.

وفي مدينة نيكلسدورف النمسوية الواقعة على الحدود مع المجر، احصت الشرطة الاقليمية وصول 4700 وافد جديد وصلوا خلال الليل، والذين سيتم نقلهم الى مراكز ايواء، بعد 11 ألف شخص وصلوا يوم السبت.

وبحسب الصليب الأحمر النمسوي، فإن ألفي شخص آخرين دخلوا الى ألمانيا بعدما تملصوا من المراكز الحدودية.

وكانت الشرطة النمسوية ذكرت السبت ان السلطات المجرية قد نقلت المهاجرين في حافلات الى مركزين للتسجيل قرب الحدود النمسوية، ثم عبروها مشيا دون التعرض لمضايقات.

ورغم اعلان المجر عن اتخاذ تدابير لمنع تدفق المهاجرين، الا ان السياج الشائك الممتد على حدودها لم يكتمل بعد، بحسب ما لاحظ صحافيون من وكالة فرانس برس.

وظل تدفق المهاجرين الساعين للدخول الى كرواتيا عبر صربيا قائما. وسجلت زغرب 21 الف عملية دخول منذ بدء وصول اول الوافدين يوم الاربعاء، بحسب وزارة الداخلية التي تتوقع استمرار هذا الوضع.

وغالبية هؤلاء قطعوا معبر توفارنيك الحدودي، حيث تم نقلهم بالقطارات والحافلات الى بيريمند وليتينيي على الحدود المجرية.

وقالت السلطات ان 30 حافلة تحمل كل منها 60 شخصا في كل مرة، غادرت توفارنيك السبت، وغادر كرواتيا ما مجموعه ثلاثة آلاف مهاجر.

وبدا ان السلطات الكرواتية والمجرية تقوم بالتنسيق على الارض. وشاهد صحافي من وكالة فرانس برس على الحدود بين الدولتين مهاجرين يركبون حافلات كرواتية نقلتهم الى الحدود حيث ترجلوا وعبروا الحدود مشيا ثم صعدوا على متن حافلات مجرية انطلقت بسرعة.

وهطلت الأمطار صباح الاحد على معبر بيريمند الحدود. كان الجانب الكرواتي خاليا من اي حافلة ومن اي شرطي، فيما كان حوالى عشرة شرطيين وشاحنة للجيش بالاضافة الى حافلات عدة متوقفة الى الجانب المجري، ما يشير الى انهم ينتظرون مزيدا من المهاجرين. واشارت الاذاعة الكرواتية الى ان عدداً من الحافلات سيتوجه الاحد الى بيريمند.

وبحسب الشرطة المجرية، دخل 4906 لاجئين الى البلاد السبت، 166 منهم عبر صربيا، و4740 عبر كرواتيا.

وافاد صحافيون من فرانس برس بأن 700 مهاجر كانوا ينتظرون عند معابر حدودية عدة في كرواتيا للدخول الى سلوفينيا.

وغادرت حافلتان من بريغانا فعلا عند الساعة 8,00 ت غ. وتعطى اولوية العبور عادة للعائلات، ولكن عمليات تدافع تجري لمحاولة المرور.

وقال مازن لوكالة فرانس برس، وهو مسيحي ترك فندقه ومطعمه في بغداد في اغسطس الماضي، "انا رجل ابلغ من العمر 60 عاما، لا يمكنني الاستمرار في هذه الغوغاء".

واضاف "سأنتظر هنا ليخف عدد الناس".

من جهته، قال السوري محمد هواري (21 عاما)، وهو اخصائي في العلاج الطبيعي، "كانت ليلة صعبة، لقد امطرت كثيرا". وقام المتطوعون بتوزيع الاغطية.

وتابع "لا معلومات لدينا حول مغادرة الحافلة. ولا فكرة لدى كم من الوقت سأبقى هنا".

ووعد شرطي سلوفيني انه سيتم نقل 100 شخص "كل ساعة".

وهذه اكبر موجة هجرة في القارة الأوروبية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وقد تسببت بخلافات عميقة بين الدول الغربية والشرقية الاعضاء في الاتحاد الأوروبي حول كيفية توزيع اللاجئين بصورة عادلة، واثارت تساؤلات حول مصير اتفاقية شينغن التي تسمح بحرية السفر داخل دول الكتلة المؤلفة من 28 دولة.

ويلتقي وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي مجددا الثلاثاء قبيل قمة طارئة الاربعاء.

ودعا القادة الاوروبيون ايضا الى القيام بالمزيد من الجهد لحل الازمة داخل تركيا والشرق الاوسط.

..ومزيد من الغرقى

قتل 13 مهاجراً، بينهم اربعة اطفال، قبالة السواحل التركية أمس الاحد، بعد اصطدام عبارة بمركب كان يقلهم الى اليونان، بحسب ما ذكرت وكالة انباء دوغان التركية.

وقالت الوكالة ان المركب الذي كان يحمل 46 مهاجراً اصطدم بعبارة قبالة شاطئ كاناكالي في شمال غرب تركيا. واضافت انه تم انقاذ 20 شخصا، فيما لا يزال 13 آخرون في عداد المفقودين.

ولم تتوافر معلومات حول جنسيات المهاجرين.

وهذه الحادثة هي الثانية في يوم واحد في بحر ايجه، حيث افاد خفر السواحل اليونانيون في وقت سابق بان البحث جار عن 26 مهاجرا مفقودا بعد غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة ليسبوس.

وقال خفر السواحل انهم انقذوا 20 شخصاً رصدتهم مروحية تابعة لوكالة فرونتكس الأوروبية لمراقبة الحدود، غير ان الناجين قالوا ان 26 شخصاً آخرين كانوا في المركب.

ويوم السبت لقيت طفلة سورية في الخامسة من عمرها حتفها في محاولة اخرى للعبور من تركيا الى اليونان.

ناجون من البحر

اعلنت قوات خفر السواحل الليبية انها انقذت الاحد 215 مهاجرا بينهم اكثر من 50 امرأة كانوا على متن قاربين مطاطيين، بعد يوم من انقاذ 272 مهاجرا من جنسيات عربية كانوا على متن مركب خشبي.

ونقلت وكالة الانباء "وال" الموالية للحكومة غير المعترف بها في طرابلس عن المتحدث باسم البحرية الليبية ايوب قاسم قوله ان "جهاز حرس السواحل قطاع طرابلس (...) تمكن من انقاذ 215 مهاجر غير شرعي" اليوم.

واضاف ان المهاجرين "من جنسيات مختلفة" وان "من بينهم أكثر من 50 امرأة، وطفل رضيع، كانوا يحاولون الهجرة غير الشرعية على متن قاربين مطاطيين (...) قبالة منطقة سيدي بنور" على بعد حوالى 15 كلم شمال شرق طرابلس.

وذكر قاسم ان "الاجهزة المعنية قدمت خدماتها للمهاجرين الذين ظهرت عليهم علامات الاعياء الشديد، خاصة النساء".

وجاءت عملية الانقاذ هذه بعد يوم من تمكن قوات خفر السواحل الليبية من ضبط "مركب خشبي وانقاذ 272 مهاجراً غير شرعي من جنسيات عربية مختلفة" كانوا على متنه، بينهم 60 امرأة وطفلة في الخامسة من عمرها، وفقا لقاسم.

واوضح المتحدث لوكالة الانباء ان "المهاجرين غير الشرعيين كانوا يحملون جنسيات المغرب والجزائر والسودان والصومال وتونس ومصر وسوريا"، وان "مركب المهاجرين تم ضبطه على بعد ثمانية اميال شمال غرب صبراتة (60 كلم غرب طرابلس) فجر السبت".

وتابع قاسم انه "تم تسليمهم (المهاجرين) الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة".

حرق مركز ايواء

قالت الشرطة الألمانية أمس الأحد إن النيران أضرمت في مركز كان مخططا ان يقيم فيه مهاجرون بولاية بادن فورتمبرج جنوب غرب البلاد في مؤشر جديد على التوتر الذي تشهده ألمانيا مع تدفق المهاجرين.

وقالت الشرطة في مدينة هايلبرون إنه لم يكن هناك أحد في القاعة الرياضية في فيرتهايم القريبة وقت الهجوم وإن دخول المبنى ليس ممكنا بسبب الدمار الذي خلفه الحريق.

وجاء الهجوم بينما أعلن عضو بارز في البرلمان عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي حليف المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تأييده لتشديد القوانين التي تحكم منح اللجوء.

ونقلت صحيفة فيلت عن جيردا هاسيلفيلدت قوله "على من ليسوا في خطر أن يغادروا ألمانيا بأسرع ما يمكن." وأضاف "علينا تحديد أولويات واضحة. نحتاج طاقتنا ومواردنا لهؤلاء الفارين من الحرب والاضطهاد."