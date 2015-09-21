د. أبو بكر: المملكة قدمت التسهيلات للحجاج اليمنيين بعد وضع الحوثيين العراقيل أمامهم

اعتبر وزير الأوقاف والإرشاد اليمني ورئيس بعثة الحج اليمنية الدكتور فؤاد عمر ابن الشيخ أبو بكر وصول الحجاج اليمنيين للديار المقدسة بتوفيق الله ثم جهود اللحظات الأخيرة للمملكة التي كسرت كل الحواجز وحطمت الظروف، ومنها العراقيل الحوثية لمنع الحجاج اليمنيين من السفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة.

وكشف الوزير اليمني ل"الرياض" بأن المملكة وافقت على دخول الحجاج اليمنيين فجر السبت الماضي، مضيفا بأن الحوثيين عمدوا إلى الترويج بأن المملكة منعت الحجاج اليمنيين.

وقال الوزير اليمني إن الموافقة التي صدرت فجر السبت الماضي فتحت الأمل بتفويج أول دفعة من الحجاج اليمنيين عبر المنفذ الوحيد (الوديعة)، وعددهم 2500 حاج فيما وصل مكة المكرمة حتى يوم أمس 500 حاج يمني.

إلى ذلك كشف مستثمرون في قطاع الحج والعمرة اليمنية إلى أن العدد المتوقع للحجاج اليمنيين 6000 حاج بدلاً من الحصة المقررة لكن تخويف الحوثيين للحجاج وعرقلتهم لهم بحجز وتعطيل استلام أجور الحج ساهمت في تخفيض العدد.

من جهته أكد وكيل وزارة الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- سخرت كل طاقاتها البشرية والمالية والتقنية من أجل خدمة قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج والزوار والمعتمرين وجندت كل إمكانياتها من أجل راحتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم حتى يؤدوا مناسكهم في راحة وأمان.

وأفاد أن وزارة الحج وبمتابعة من وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار قامت منذ وصول الحجاج اليمنيين إلى منفذ الوديعة باستقبالهم ووفرت لهم كل متطلبات سكنهم وتنقلاتهم، وتحقيق راحتهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استشعارا منها بالواجب الملقى على عاتقها لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديرا لظروفهم التي يمرون بها، حيث وفرت لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- كل الوسائل المعينة لهم حتى يؤدوا شعائرهم بكل راحة واطمئنان.

ونوه وكيل وزارة الحج بالعناية والمتابعة التي تحظى بها الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- ومتابعة مباشرة من سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، وسمو أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة التي ستحقق بإذن الله نجاح حج هذا العام وأداء حجاج بيت الله الحرام نسكهم بكل يسر وسهولة.