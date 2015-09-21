اليحيى: إعادة 500 حاج يحملون تصاريح مزورة

أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام من الخارج لحج هذا العام 1436ه والبالغ عددهم (1374206) حجاج، قدموا على النحو التالي 1325189 حاجا عن طريق الجو، و36094 حاجاً عن طريق البر و12923 حاجا عن طريق البحر، حيث تم خلال خطة مرحلة القدوم تسخير جميع الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج في وقت قياسي.

إنهاء المرحلة الأولى لاستقبال الحجاج دون مشاكل

وأشاد اليحيى خلال مؤتمر صحفي عقد في جدة أمس بالجهود التي تبذلها الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده يحفظهم الله جميعاً لما يبذلونه وكافة أجهزة الدولة لخدمة ضيوف الرحمن التي يتشرف بأدائها كل مواطن في هذا البلد حتى يؤدي جميع الحجاج أداء النسك في راحة وآمان ويعودوا لأوطانهم سالمين غانمين.

ونوه اللواء اليحيى بالدور الكبير للإعلام في أبراز جهود القطاعات المشاركة مؤكداً أن الجوازات كانت ولا تزال تؤمن بهذا في توعية الحجاج وأداء رسالتنا، وقال إن الخطط التي تشمل مرحلة القدوم واستقبال الحجاج وضعت مسبقاً منذ انتهاء حج العام الماضي وتم دراستها والعمل بها من أجل تلافي الأخطاء وقد استعدت الجوازات بالقوى البشرية المدربة وبالامكانيات التقنية والآلية، وأشار إلى وجود الدعم السريع في حالة الازدحام وقال " لدينا خطة ثابتة وتوجيهات الداخلية التي تنص على سرعة انهاء اجراءات الحجاج مع الضبط الامني" واضاف: نحن في الجوازات نستعد لهذه الظروف بالدعم السريع من قبل القوة المساندة، والحمد لله تم استقبال الحجاج بكل يسر وسهولة وتم اخذ الخصائص الحيوية لهم وادخال بياناتهم وهذا الاجراء بلا شك هو في مصلحة الحاج، ومنها ايضا تعرفنا على هوية الحاج ولن يكون لدينا مستقبلا احد بمسى مجهول الهوية.

وأوضح اليحيى بأن السبت الماضي كان نهاية قدوم الحجاج الى المملكة عدا الحالات الاستثنائية، مؤدكاً عدم تسجيل أي ملاحظات في حج هذا العام في مجمل ما تم الاستعداد له من الخطة الاولى، وقال " تبقي مرحلة المغادرة وقد اتخذنا هذا العام خطوة جديدة تتمثل في تقييم اداء العاملين في الحج من خلال قياس مدى رضا الحجاج على الخدمات المقدمة لهم من قبل موظفي الجوازات في جميع المنافذ"، كما تم إضافة مركزين اخرين لتصبح اربعة مراكز لمداخل مكة لإحكام السيطرة على المداخل بالتعاون مع الامن العام والسجون، واصبح لدينا لجان ادارية في هذه المراكز تحقق ووتصدر الحكم خلال 24 ساعة لمن تثبت مخالفته ثم ترفع للمديرية العامة للجوازات وبدورها ترفعها الى وزير الداخلية للمصادقة على القرار وفي نفس اليوم يتم ادخال العقوبة الكترونيا.

وكشف اليحيى عن ضبط 467 شخصا يحملون تصاريح مزورة و 12 شخصاً في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة و 67 شخصاً في مطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يحملون تاشيرات حج مزورة وتمت اعادتهم إلى بلادنهم، كما تم القبض على 11 مخالف ثبت تورط 10 منهم في مخالفة نقل الحجاج وتم ايقافهم وبلغ مجموع الغرامات التي صدرت بحقهم 240 الف ريال والسجن لمدة 135 يوم كمجموع الايام للجميع، والمطالبة بمصادرة 3 مركبات، وقال اليحي"نحن في الجوازات لدينا افضل الاجهزة لكشف التزوير واهمها جهاز عين الصقر متعدد الأشعة الذي يتيح للموظف التحقق من صحة الوثيقة أو تأشيرة الدخول عند الاشتباه أثناء اجراءات الدخول ويمتاز بوظائف عديدة يحتاجها الموظف" وأضاف " لدينا أيضاً في وحدة مكافحة التزوير في المنافذ الجوية والبحرية والبرية أجهزة متعددة الأشعة متقدمة ومتعددة الوظائف بإمكانها التحقق بشكل تعرفي من صحة الوثائق بعد الاشتباه، وأجهزة قارئة لجوازات السفر الآلية الالكترونية والبطاقات الذكية يمكن من خلالها التحقق من المعلومات المشفرة في الوثيقة وهي متوفرة بجميع المنافذ البرية والبحرية والمطارات الاقليمية.

من ناحيته أوضح اللواء ضيف الله بن سطام الحويفي قائد قوة الجوازات للحج بان الجنسية الاندونيسية سجلت أكبر عدد في القادمين للحج ب 172428 حاجا تليها باكستان ثم الهند فبنجلاديش ومصر.