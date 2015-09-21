القيادة تعزي رئيس الإمارات ونائبه وولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ راشد.. وخالد الفيصل ينقل تعازي الملك

نقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة نجله الشيخ راشد رحمه الله.

وعبّر سمو الأمير خالد الفيصل خلال زيارته لسمو الشيخ محمد بن راشد في قصر زعبيل بدبي أمس، عن تعازيه ومواساته لسموه، سائلاً للفقيد واسع الرحمة، ولأهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم العزاء -الوفد المرافق لسموه-، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير د. عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعد بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن خالد الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقد عبر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو أمير منطقة مكة وأصحاب السمو الأمراء، على ما عبروا عنه من مشاعر العزاء والمواساة، داعياً الله أن يشمل الفقيد بالرحمة والغفران وأن يحفظ الجميع من كل مكروه.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وصل في وقت سابق أمس، إلى دبي لتقديم واجب العزاء، حيث كان في استقبال سموه بمطار دبي الدولي، وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات عبيد بن حميد الطاير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات د. محمد بن عبدالرحمن البشر، وقنصل عام المملكة في دبي عماد عدنان مدني، وعدد من أعضاء السفارة.

وفي السياق ذاته، استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر زعبيل، عددا من الزعماء ورؤساء حكومات الدول العربية والأجنبية ومبعوثين لعدد من الرؤساء والزعماء العرب والأجانب ووفودا أخرى، قدموا التعازي إلى سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي في وفاة المغفور له الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتقبل الشيخ محمد بن راشد وابناؤه، التعازي في الفقيد الشاب، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق والرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية والوفد المرافق، والسيد نواز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق وسمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر رئيس وزراء دولة الكويت السابق مبعوث صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وصاحب السمو السيد حارب بن ثويني بن شهاب آل سعيد مبعوث جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان ودولة السيد سعد رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق.

كما تقبل التعازي بهذا المصاب الجلل من صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية يرافقه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم الإماراتي في المنطقة الغربية والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني.