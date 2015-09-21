أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الإفتاء":يجوز إعطاء غير المسلم لحوما من الأضحية إن كان فقيرا أو جارا

Google+ Print
"الإفتاء":يجوز إعطاء غير المسلم لحوما من الأضحية إن كان فقيرا أو جارا "الإفتاء":يجوز إعطاء غير المسلم لحوما من الأضحية إن كان فقيرا أو جارا
قالت دار الإفتاء المصرية ردا على سؤال ما حكم إعطاء غير المسلم من الأُضْحِيَّة؟: يجوز ذلك، لأن السنة للمضحى أن يأكل ويتصدق ويهدى منها، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا: ثلث للادخار والأكل، وثلث للصدقة، وثلث للإهداء.

ولا بأس بإعطاء غير المسلمين منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق المتفق عليه: ((صِلى أمك))، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفى حديث أبى هريرة المتفق عليه: ((فى كل كبد رطبة أجر)).


>"الإفتاء" عن تأشيرة الحج المزورة: مخالفة دنيوية جسيمة وليست لصلاحية الحج

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365