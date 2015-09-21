"الإفتاء":يجوز إعطاء غير المسلم لحوما من الأضحية إن كان فقيرا أو جارا

قالت دار الإفتاء المصرية ردا على سؤال ما حكم إعطاء غير المسلم من الأُضْحِيَّة؟: يجوز ذلك، لأن السنة للمضحى أن يأكل ويتصدق ويهدى منها، واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثا: ثلث للادخار والأكل، وثلث للصدقة، وثلث للإهداء.

ولا بأس بإعطاء غير المسلمين منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق المتفق عليه: ((صِلى أمك))، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفى حديث أبى هريرة المتفق عليه: ((فى كل كبد رطبة أجر)).

"الإفتاء" عن تأشيرة الحج المزورة: مخالفة دنيوية جسيمة وليست لصلاحية الحج