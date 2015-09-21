محافظ الإسكندرية: استعدادات مكثفة لتجهيز مقار لجان الانتخابية البرلمانية

قال هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المحافظة تجرى استعدادات مكثفة استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة، حيث تأتى المحافظة ضمن محافظات المرحلة الأولى، وقال "المسيرى": "جار تجهيز المقار الانتخابية على قدم وساق استعدادا للانتخابات البرلمانية".

من جانبه قال الدكتور سمير النيلى، المتحدث باسم مديرية التربية والتعليم ومدير إدارة غرب التعليمية لـ"اليوم السابع"، إنه جار حاليا التنسيق مع مديرية الأمن ومعاينة المدارس المخصصة لتكون لجان ومقار انتخابية، وأكد على استعداد المديرية التام لتوفير سبل إنجاح العملية الانتخابية من خلال توفير أماكن مريحة لكبار السن والمشرفين على اللجان الانتخابية من القضاة والمندوبين، واتخاذ كل الاحتياطات الأمنية لتأمين المدارس.

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