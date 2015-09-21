أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

هاشتاج "جماهير الإسماعيلى" تريند على تويتر بعد حرق علم وقميص الأهلى

Google+ Print
هاشتاج "جماهير الإسماعيلى" تريند على تويتر بعد حرق علم وقميص الأهلى هاشتاج "جماهير الإسماعيلى" تريند على تويتر بعد حرق علم وقميص الأهلى
دخل هاشتاج "جماهير الإسماعيلى" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد واقعة حرق الجماهير علم وقميص النادى الأهلى.

وشهد الهاشتاج معركة بين جماهير ناديى الأهلى والإسماعيلى نتيجة الواقعة، التى اعتبرها جماهير الأحمر إهانة للنادى وتاريخه، فيما دعا البعض للهدوء والاحتراس من الفتنة والخلافات بين المصريين.


>بالصور.. جماهير الإسماعيلى تحرق "قميص الأهلى"
>
>فيديو حرق جماهير الإسماعيلى لـ"علم الأهلى"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه "

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين

بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين