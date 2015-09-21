هاشتاج "جماهير الإسماعيلى" تريند على تويتر بعد حرق علم وقميص الأهلى

دخل هاشتاج "جماهير الإسماعيلى" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد واقعة حرق الجماهير علم وقميص النادى الأهلى.

وشهد الهاشتاج معركة بين جماهير ناديى الأهلى والإسماعيلى نتيجة الواقعة، التى اعتبرها جماهير الأحمر إهانة للنادى وتاريخه، فيما دعا البعض للهدوء والاحتراس من الفتنة والخلافات بين المصريين.

بالصور.. جماهير الإسماعيلى تحرق "قميص الأهلى"

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فيديو حرق جماهير الإسماعيلى لـ"علم الأهلى"