بعد تزويد روسيا قاذفاتها برؤوس نووية..صحيفة بريطانية:زوال العالم وشيكا

قالت صحيفة "صنداى إكسبريس" البريطانية إن زوال العالم بات وشيكا وأن معركة "هرمجدون" (حرب نهاية العالم) قادمة لا محالة فى الوقت التى كشفت فيه مصادر مطلعة عن بدء روسيا فى تسليح قاذفتها بالأسلحة النووية.

وذكرت الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكترونى الأحد أن مركز المراقبة والإبلاغ التابع لسلاح الجوى الملكى البريطانى "بومر" وجد أدلة على أن روسيا بدأت العدّ التنازلى فى تسليح قاذفتها بأسلحة نووية.

واكتشف المحللون فى المركز البريطانى الأمر بعد أن رصدوا إشارة مرسلة من إحدى القاذفات الروسية من "طراز توبوليف تو- 160" المعروفة من قبل حلف شمال الأطلسى باسم "بلاك جاكس" التى اعترضها الطيران البريطانى بالقرب من مجالها الجوى يوم الخميس الماضى.

وأكد المحللون أن القاذفات الروسية بدأت العد التنازلى فى التسلح بأسلحة النووية أثناء تأدية عمليتها.

وليست هذه هى المرة الأولى التى فعلت ذلك فلقد كانت هناك إشارة مماثلة أرسلتها قاذفة "تو-95 بار"، أشارت إلى أن الطاقم الجوى الروسى بدأ العد التنازلى خلال عملية توغل العام الماضى.

وكشفت الصحيفة أن القاذفة المتورطة فى حادث فبراير 2014 كانت تحمل شحنات نووية لخرق الغواصات مصممة لمهاجمة غواصات فانجارد البريطانية.

وقال مصدر رفيع فى سلاح الجو الملكى البريطانى الليلة الماضية "كل ما يمكننى قوله هو أننا نعرف الآن أن الأمر يتعلق بالمرحلة الأولى من التسليح بسلاح نووى، مضيفا أن هناك العديد من الإجراءات الإضافية للتسليح.

ويعد التوغل بالقاذفات الروسية بالقرب من المجال الجوى البريطانى الأسبوع الماضى، الذى تم اعتراضه من قبل اثنتين من طائرات سلاح الجو الملكى البريطانى، هو السابع خلال العام الجارى من جانب القوات الروسية.

جدير بالذكر أن كلمة هرمجدون تأتى من الكلمة العبرية "جبل مجيدو" وهى تشير للمعركة المتوقعة والتى سينتصر فيها الله على جنود المسيح الدجال كما هو مدون فى النبؤة الكتابية، وستشمل المعركة الملايين من الناس.

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