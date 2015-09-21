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4 عروض فنية للفرق الشعبية والموسيقى العربية فى عيد الأضحى بكفر الشيخ

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4 عروض فنية للفرق الشعبية والموسيقى العربية فى عيد الأضحى بكفر الشيخ 4 عروض فنية للفرق الشعبية والموسيقى العربية فى عيد الأضحى بكفر الشيخ
أعلنت قصور ثقافة كفر الشيخ عن استعدادها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك من خلال 4 عروض لفرق فنية منها فرقة الموسيقى العربية وفرقة دسوق وكفر الشيخ للآلات الشعبية وفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية.

وأكد عزت عطوان مدير إدارة البحوث والدراسات بمديرية ثقافة كفر الشيخ أن هناك استعدادا كبيرا من قبل قصور الثقافة للاحتفال بالعيد الأضحى بعروض فنية متعددة.

وأضاف أن بدء الاحتفالات ستكون يوم 23 سبتمبر الحالى وتنتهى يو 26 سبتمبر أيام إجازة عيد الأضحى ففى يوم 23 سبتمبر تعرض فرقة دسوق للآلات الشعبية عروضها فى حديقة الأسرة بدسوق ويوم 24 سبتمبر عرض فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بنادى المسنين ويوم 25 سبتمبر القادم عروض لفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية فى حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ.

وقال عطوان، إن ختام العروض فى يوم 26 سبتمبر سيكون بعرض لفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ وأمسية شعرية لشعراء بيلا فى قصر ثقافة بيلا.

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مصر 365