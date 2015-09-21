مطار الملك خالد ينفي تهجم «أوروبي» على رجال أمن

نفى مسؤول في مطار الملك خالد بالرياض صحة المعلومات التي انتشرت عن تهجم مسافر على رجال الأمن وهو بحالة غير طبيعية.

وقال يوسف العبدان مدير المطار في تصريح ل"الرياض": إن الراكب من جنسية أوروبية وكان مغادراً فجر الجمعة من الرياض لوجهة خارجية، وهو مضطرب نفسياً، وتم التعامل معه وإحالته إلى الجهة المختصة في مثل هذه الأحوال، ولم يكن هنالك تهجم على أحد سواء من رجال الأمن أو شخص من موظفي المطار. وأضاف أنه لم يكن لهذه الحادثة تأثير يذكر على سير الرحلات الدولية، منوهاً في هذا الصدد بوجود حركة زحام وسفر كبيرة، وطبيعية مع بداية إجازة عيد الأضحى.