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12 فرقة للعنايات الطبية على أبواب الحرم المكي

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    بدأت فرق العنايات الطبية بالهلال الأحمر السعودي، أمس الأحد، مباشرة مهامها في الحرم المكي، من خلال 12 فرقة مكونة من 36 طبيباً و100 مسعف، تم توزيعهم على الأبواب الرئيسية في الحرم المكي حتى يتم استيعاب أكبر عدد من المستفيدين من الخدمات الطارئة المقدمة.

وباشرت الفرق أكثر من 200 حالة طارئة استدعت التدخل الطبي، وقدمت العناية الطبية، خدمتها الإسعافية والطبية لإنقاذها، وسجلت أربع حالات والتي تعتبر الأبرز خلال يوم أمس، وهي توقف قلب وتنفس، وعولجت حالتان، فيما لا زالت حالة في العناية المركزة، والحالة الرابعة توفيت.

وتوزع الفرق على 12 موقعاً داخل الحرم المكي، بثلاث فترات مناوبة على مدار 24 ساعة، وبحوزة كل فريق حقيبة مزودة بجميع الأجهزة الطبية الخاصة بفحص المريض، بالإضافة إلى جهاز صدمات ومعدات دعم التنفس لتقديم الخدمة الإسعافية والطبية، بهدف سرعة الاستجابة وإنقاذ الحياة والتخفيف من الإصابة، بوجود فريق عمل وأسطول طبي إسعافي عالي التجهيز، وتطبيق التقنيات الحديثة في سبل تطبيق الخدمات الطبية الطارئة الإسعافية لخدمة ضيوف الرحمن وإنقاذ المصاب في نفس المكان والزمان.

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