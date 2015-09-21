«أمانة الرياض» تجنّد عشرة آلاف عامل وموظف و1700 آلية لنظافة العاصمة

خصصت أمانة منطقة الرياض 10 آلاف موظف وعامل يدعمهم أكثر من 1700 آلية ومعدة لتنفيذ الخطة التشغيلية لنظافة الأسواق ومواقع مصليات العيد ومواقع ذبح الأضاحي، ومواقع احتفالات الأمانة بعيد الأضحى وتهيئة الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال أبناء مدينة الرياض طوال أيام العيد.

أوضح ذلك مدير عام الإدارة العامة للنظافة م. ناصر بن عبدالرحمن القديري وبإشراف من المهندس أحمد البسام المستشار والمشرف على الإدارة العامة للنظافة بأمانة منطقة الرياض، مؤكداً أن الخطة التشغيلية في عيد الأضحى يتم تنفيذها بإشراف ومتابعة معالي م. إبراهيم بن محمد السلطان أمين منطقة الرياض تستهدف الوصول لأرقى مستويات الجودة في تهيئة ونظافة مصليات العيد ومواقع ذبح الأضاحي وتنظيم الحدائق والمتنزهات العامة والساحات البلدية، من خلال نشر فرق عمل ودوريات تعمل على مدار الساعة في تنفيذ برامج النظافة في جميع أحياء العاصمة الرياض.

وأكد م. القديري ترحيب الأمانة، ممثلة في الإدارة العامة للنظافة باستفسارات ومقترحات وشكاوى المواطنين حول أي ضعف أو قصور في خدمات النظافة من خلال التواصل مع طوارئ الأمانة "940" على مدار الساعة، لافتاً إلى جاهزية عدد كبير من الفرق للتعامل مع أي شكاوى في هذا الشأن.

وحول تفاصيل الخطة التشغيلية للنظافة في العيد أشار م. القديري أنها تغطي جميع الأسواق العامة والشعبية بهدف تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها طوال أيام العيد من خلال زيادة عدد ساعات العمل ومضاعفة الكوادر البشرية العاملة بالأسواق والمواقع المحيطة بها، وتخصيص معدات إضافية تشمل آليات الكنس بمواصفات خاصة، صغيرة الحجم وخفيفة الوزن بما يسهل حركتها للعمل في المواقع الضيقة وذات الكثافة العالية، والعمل بكنس والتقاط النفايات على الأرصفة، مؤكداً أن الخطة تتضمن أيضاً تجنيد كافة إمكانات الإدارة العامة للنظافة، لتقديم أفضل الخدمات بمواقع مصليات العيد والمناطق المجاورة لها من أجل توفير بيئة صحية ملائمة للمصلين، بالإضافة إلى تكثيف خدمات النظافة في مواقع احتفالات الأمانة بعيد الأضحى بأعمال الكنس والالتقاط وجمع ونقل النفايات على مدار الساعة.

كما أشار إلى أن الإدارة العامة للنظافة تقوم بتكثيف نشاطها بمواقع ذبح الأضاحي وذلك بتوفير العدد المناسب من الحاويات الكبيرة وجمع ونقل ما ينتج من أعمال ذبح الأضاحي في كل من المواقع التالية:

أماكن الذبح العامة (المسالخ) والجمعيات الخيرية والمطابخ وقصور الأفراح والوحدات السكنية وما يخرج منها من مخلفات الأضاحي.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للنظافة م. ناصر بن عبدالرحمن القديري إلى تخصيص وحدة مجهزة بكل المعدات والآليات لنظافة المتنزهات والحدائق باستخدام عربات متنقلة، حيث تقوم الفرق الميدانية التابعة لهذه الوحدة بأعمال التقاط النفايات وجمعها في أكياس تمهيداً لنقلها لمدفن النفايات البلدية بالسلي.