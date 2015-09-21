مداهمة منشآت غذائية تقدم وجبات غير صحية للحجاج

داهمت البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية في عدد من أحياء مكة المكرمة.

وقال م. عبدالعزيز الصقعبي رئيس بلدية العزيزية، إن فرق الرقابة لاحظت خلال الجولات الميدانية وجود سيارة تنقل مواد غذائية بطرق غير صحية وغير آمنة، وتم على الفور مداهمة الموقع الذي هو عبارة عن شقة سكنية تضم مجموعة من العمال المخالفة، واتضح أنها تستخدم لإعداد وجبات للحجاج.

وأفاد م. محمد فلال مدير الادارة الفنية بالبلدية أنه تمت مصادرة سيارة (وانيت) تستخدم لنقل الأغذية، وأكثر من (200) كلغم من الأطعمة المطهية، والقبض على مجموعة من العمال وتسليمهم للجهات المختصة.

بدوره، ذكر م. غازي الحربي رئيس بلدية المسفلة الفرعية أن البلدية ضبطت حوشا شعبيا في شارع أم القرى يديره مجموعة من المخالفين لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج. وأوضح أحمد الصاعدي رئيس قسم مراقبة الأسواق التجارية بالبلدية أن المداهمة أسفرت عن مصادرة (40) كيس أرز، و(30) كلغم لحوم، و(40) كلغم خضار مشكلة، و(ست) علب زيت قلي وزن ٦٠ كلغم، و(ثمانية) أكياس لحوم معاد تجميدها وزن ٨٠ كلغم، و(30) ثوما مطحون وزن ٥٠ كلغم، و(عشرة) كلغم حليب جاف، و(خمسة) كلغم بهارات، وجميع هذه المواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسبب سوء التخزين، كما صودرت ثلاجة تجميد وأخرى للتبريد ومكيف.

فيما، أشار م. ممدوح عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية إلى أن المراقبين صادروا (400) كرتون مياه صحية مخزنة بطرق عشوائية ومعرضه لأشعة الشمس في أحد المستودعات الكبرى بالمنطقة.

وأكد أن البلدية كثفت جولاتها الميدانية على مدار الساعة، وشكلت لجنة مكونة من عدة جهات حكومية، إضافة الى العديد من الفرق الميدانية التي تم توزيعها على جميع الأسواق ومواقع المستودعات والثلاجات التموينية، وجرى مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية والمشروبات المعلبة التالفة والمعروضة بطرق غير صحية، وقبض على ستة عمال يعملون بدون شهادات صحية، كما تم إغلاق أحد المطابخ بسبب تدني مستوى النظافة العامة وتكدس المواد الغذائية داخل الثلاجات، إلى جانب اكتشاف إعادة تجميد المواد المثلجة.

كما داهمت فرق البلدية مواقع الباعة الجائلين الذين يتزايدون بجوار عمائر الحجاج ويعرضون بضائعهم بطرق عشوائية، وصودرت معروضاتهم التي تنوعت بين أطعمة ومواد غذائية غير صالحة وخردوات وملابس منوعة.