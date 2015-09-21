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اليوم.. زفاف جماعى لـ120 عروسا بشمال سيناء

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اليوم.. زفاف جماعى لـ120 عروسا بشمال سيناء اليوم.. زفاف جماعى لـ120 عروسا بشمال سيناء
تحتفل محافظة شمال سيناء مساء اليوم الاثنين، بزفاف "120 عريس وعروسة" على مسرح المدينة الشبابية بالعريش بحضور اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

وقال إيهاب بيتا، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أعلن دعمه لحفل الزفاف، وستستضيفه مديرية الشباب والرياضة فى أهم منشأة رياضية بالمحافظة وهى المدينة الشبابية.

وأوضح علاء عطوة مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة شمال سيناء، أن الحفل سينظم برعاية محافظ الإقليم ويحظى بدعم المحافظة والجمعيات الخيرية.

فيما قالت حسناء الشريف مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، إنه سيتم خلال الحفل توزيع احتياجات العرسان من الأثاث إلى جانب التجهيزات المنزلية.

ومن المقرر انطلاق فعاليات الحفل فى تمام الساعة الخامسة عصرا وتتواصل حتى منتصف الليل ويشارك عدد من فنانى سيناء وفرق الفنون الشعبية فى إحياء الحفل ووجهت المحافظة دعوة حضور لكل الرموز من أهالى المحافظة.

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