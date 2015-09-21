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صور: ديكورات من أقراص الكومبيوتر

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صور: ديكورات من أقراص الكومبيوتر صور: ديكورات من أقراص الكومبيوتر

الأحد 20-09-2015 18:23

إليك بعض الأفكار المبتكرة لإعادة استخدام أقراص الكومبيوتر المضغوطة في ديكورات المنزل؛ بعد أن أمست جزءاً من الماضي:

1. قومي بتقطيع الأقراص المضغوطة إلى أجزاء صغيرة تتبع أشكالاً هندسية مختلفة أو وفق أشكال حرّة، ومن ثمّ أعيدي إلصاقها على كرة زجاجية، أو أصة النبات، أو إطار المرآة، أو أطباق إطعام الطيور بالحديقة.

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2. زيني طاولة تقديم القهوة، باستخدام قطع الأقراص المضغوطة.
3. استخدمي الأقراص الملونة لوضع أكواب الشراب الزجاجيّة عليها بشكل جذّاب.
4. حوّلي القرص المضغوط المزين برسوم جذابة، إلى ساعة جدار أنيقة، أو لوحة فنية.
5. إذا أردت أن تحظي بشيء من الخصوصيّة داخل الغرفة، استخدمي الأقراص المضغوطة لطمس معالم النافذة.

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