بورتو يصعق بنفيكا بهدف قاتل في كلاسيكو البرتغال وسط تألق كاسياس

(إفي): عزز فريق بورتو من صدارته للدوري البرتغالي بعدما حقق فوزا صعبا اليوم الأحد في كلاسيكو البرتغال على غريمه التقليدي بنفيكا في اللقاء الذي احتضنه ملعب "الدراجاو" معقل الأول، في الجولة الخامسة للدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم بهدف.

ويدين فريق "التنانين" بهذا الفوز الصعب لمهاجمه البرتغالي أندرى أندرى محرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وعلى الرغم من هذا الفوز إلا أن المباراة خرجت ضعيفة فنيا وخلت من الفرص التهديفية الحقيقية على كلا المرميين فضلا عن العصبية الزائدة التي ظهرت على أداء لاعبي الفريقين لاسيما خلال شوط المباراة الأول.

وكان فريق بنفيكا، على الرغم من ذلك، هو الأقرب للتسجيل في ال45 دقيقة الأولى من زمن المباراة بعدما لاحت له فرصتان خطيرتان في البداية، حيث كاد الدولي اليوناني كونستانتينوس ميتروجولو أن يضع "نسور" لشبونة في المقدمة بعدما ارتقى برأسه فوق الجميع إلا أن كاسياس تألق في الذود عن مرماه (ق8).

وعاد بنفيكا لتهديد مرمى كاسياس مرة أخرى بعدما إرتقى قائد الفريق البرازيلي لويزاو برأسه في المرمى إلا أن قائد المنتخب الإسباني أبعد الكرة قبل أن تسكن الشباك (ق10).

بدأ بورتو الشوط الثاني بشكل أفضل نسبيا، ولاحت له فرصة خطيرة بعد رأسية المهاجم الكاميروني المتألق فينسنت أبو بكر التي اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس البرازيلي جوليو سيزار (ق50).

وكاد الكاميروني أن يضع "التنانين" في المقدمة من جديد بعدما انفرد بمرمى الحارس البرازيلي الذي تألق في الخروج من مرماه ومنع الكرة قبل أن تعود مرة أخرى للكاميروني الذي وضع الكرة في الشباك الخارجية بعد مضايقة من لويزاو (ق58).

ولم تشهد بقية أحداث الشوط الثاني أي فرص خطيرة وظلت الكرة منحصرة في وسط الملعب، حتى تمكن المهاجم البرتغالي أندري أندري من جملة ثلاثية بين ياسين براهيمي و وسيلفيستري فاريلا الذي مهد الكرة بالكعب لأندرى الذي وضع الكرة بسهولة على يسار حارس بنفيكا، جوليو سيزار.

وبهذا الفوز يحقق المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي أول انتصار له على بنفيكا منذ أن تولى القيادة الفنية لفريق بورتو في الموسم الماضي (2014-2015) حيث فاز بنفيكا في مباراة الدور الأول على نفس الملعب (0-2) قبل أن يتعادلا سلبيا في مباراة الدور الثاني على "ملعب النور" بالعاصمة لشبونة.

ويبقى بورتو بهذا الانتصار في صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة بينما يتجمد رصيد بنفيكا عند تسع نقاط في المركز الثالث.